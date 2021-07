Miami, vigile del fuoco porta via dalle macerie il corpo della figlia di sette anni

Una tragedia nella tragedia quella che ha colpito uno dei vigili del fuoco che da giorni sta lavorando per cercare di recuperare le 126 persone ancora disperse sotto ai resti del condominio crollato a Surfside, a nord di Miami. Tra le 22 vittime accertate, nella notte tra giovedì e venerdì è stato estratto dalle macerie il corpo della figlia di sette anni. Nella stessa serata, è stato recuperato anche un altro cadavere non ancora identificato pubblicamente.

L'uomo non era presente nel punto esatto del ritrovamento, ma stando alle parole del capitano dei vigili del fuoco di Miami Ignatius Carroll, "quando è stato informato che eravamo vicini al luogo in cui poteva essere sua figlia, è rimasto fianco a fianco con alcuni colleghi". Il soccorritore è stato accompagnato vicino al corpo della piccola, ed è stato lui a portarla fuori dalla zona, avvolgendola con la sua giacca di servizio e appoggiandole sul petto una bandiera degli Stati Uniti. I colleghi, nel frattempo, si sono disposti in due file d'onore per tributarle l'ultimo saluto, non riuscendo a trattenere lacrime.

"Quando estraiamo un cadavere, abbiamo un rito tutto nostro per rendere omaggio alle vittime - ha dichiarato il capo dei pompieri della contea di Miami-Dade Alan Cominsky - una cosa che ci accomuna nonostante ognuno di noi abbia fedi religiose differenti". Anche il sindaco della conte, Daniella Levine Cava, ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto: "Ogni notte dal crollo è stata molto difficile qui, ma non possiamo negare che questo episodio lo è ancora di più".

Stando alla ricostruzione dei media locali, Stella Cattarossi, questo il nome della vittima, viveva insieme alla madre e ai nonni materni nella palazzina. Al momento del crollo, si trovavano all'interno dell'edificio anche due zii in visita dall'Argentina. Si tratta della terza bambina estratta dall macerie, dopo le sorelle Emnma e Lucia Guara, rispettivamente di 4 e 11 anni.