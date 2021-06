Miami, all'edificio crollato servivano riparazioni per 9 milioni di dollari

Ansa

Il palazzo di 12 piani crollato giovedì a Miami aveva bisogno di riparazioni e lavori per oltre 9 milioni di dollari, di cui 3,8 milioni solo per il garage e la piscina, che avrebbe dovuto essere impermeabilizzata in modo adeguato. E' una delle nuove rivelazioni contenute nel rapporto del 2018 in cui si

metteva in evidenza che l'edificio aveva danni strutturali.