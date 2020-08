Miami, una telecamera sotto l'oceano trasmette in streaming la barriera corallina

Sembrano immagini di uno screensaver, invece sono le riprese in diretta di ciò che accade intorno alle coste artificiali della città di Miami . A tre metri di profondità nell'estremità orientale del porto è stata installata la Coral City Camera , una fotocamera subacquea che trasmette in streaming su Youtube le meraviglie nascoste sotto alla superficie dell'Oceano Altantico. Un progetto a metà tra arte e scienza ideato dalla Coral Morphologic in collaborazione con Bridge Initiative e Bas Fisher Invitational.

L'iniziativa, oltre ad aver raccolto decine di migliaia di visualizzazioni su internet, funge anche da prezioso strumento scientifico. Grazie alla camera subacquea infatti, i ricercatori possono monitorare la salute del fondale marino in maniera non invasiva. Nei primi sei mesi (la camera è stata attivata ad aprile 2020) non sono mancati avvistamenti decisamente interessanti: dai pesci pappagallo ai pesci palla passando per lamantini, razze, squali, grandi barracuda e pesci angelo.