Spagna, grosso squalo mako di 2 metri avvistato dalla spiaggia sulla Costa de la Luz

Terrore in Spagna per uno squalo mako di circa 2 metri avvistato in mare dai "baywatch" locali su una moto d'acqua. E' successo sulla spiaggia di Zahara de los Atunes, sulla Costa de la Luz, dove è stato vietato per circa due ore il bagno in acqua. Solo quando la guardia costiera è riuscita a far allontanare l'animale dalla costa la spiaggia è stata riaperta.