Va in crociera alle Bahamas e lascia i 4 figli minori da soli a casa: l'ex compagno la scopre dai social

Staccare dal lavoro per qualche giorno, soprattutto quando il clima si fa pesante, e godersi un po' di acqua cristallina alle Bahamas non è di certo un reato. A meno che non si abbandonino a casa quattro figli minori, tutti sotto i dieci anni e uno nato da poche settimane. La storia, che ha dell'incredibile, arriva direttamente da Miami. Natalie Belizaire aveva deciso infatti di andarsene per tre giorni su una crociera di lusso. Non avendo nessuno a cui affidare i quattro figli - una neonata di 2 mesi, e tre bimbi di 2, 7 e 9 anni - la donna ha deciso di lasciarli da soli a casa. La 29enne è stata fermata poi nel porto di Miami: a tradirla una foto di troppo pubblicata online.