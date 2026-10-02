Va in crociera alle Bahamas e lascia i 4 figli minori da soli a casa: l'ex compagno la scopre dai social
I quattro bambini, tra cui una neonata di 2 mesi, sono stati soccorsi dalla polizia: erano terrorizzati. Per la madre sono scattate le manette al porto
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Staccare dal lavoro per qualche giorno, soprattutto quando il clima si fa pesante, e godersi un po' di acqua cristallina alle Bahamas non è di certo un reato. A meno che non si abbandonino a casa quattro figli minori, tutti sotto i dieci anni e uno nato da poche settimane. La storia, che ha dell'incredibile, arriva direttamente da Miami. Natalie Belizaire aveva deciso infatti di andarsene per tre giorni su una crociera di lusso. Non avendo nessuno a cui affidare i quattro figli - una neonata di 2 mesi, e tre bimbi di 2, 7 e 9 anni - la donna ha deciso di lasciarli da soli a casa. La 29enne è stata fermata poi nel porto di Miami: a tradirla una foto di troppo pubblicata online.
La scoperta su WhatsApp e il tentativo di intervento
Poche ore prima di uscire di casa, infatti, la donna aveva pubblicato come storia su WhatsApp il biglietto della crociera di lusso. La foto è stata fortunatamente intercettata dal suo ex compagno, padre della bimba più piccola. L'uomo, che il giorno prima aveva spiegato alla donna di non potersi occupare dei figli, si è reso conto di quanto stava accadendo. Prima ha chiamato la madre di Natalie Belizaire, che però non si stava prendendo cura dei piccoli. A quel punto si è recato all'esterno dell'abitazione, ma non potendo entrare ha registrato un video dalle finestre per mostrarlo alle forze dell'ordine.
L'irruzione in casa e l'arresto della madre
Gli agenti hanno dunque fatto irruzione nell'appartamento della 29enne. Al loro arrivo hanno riferito di aver trovato tutti i bambini nascosti e terrorizzati in un bagno. Poco dopo, la donna è stata arrestata al porto di Miami con l'accusa di negligenza aggravata verso minori. La donna ha negato le accuse e ha sostenuto di aver preso accordi prima della sua partenza affinché qualcuno prendesse in carico i suoi figli. Il tribunale ha fissato la cauzione a 10mila dollari con il divieto assoluto di avvicinarsi ai suoi figli, che per il momento sono stati affidati ai servizi sociali.