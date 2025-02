Miami, ebreo scambia turisti israeliani per palestinesi e spara: due feriti

Due turisti israeliani, padre e figlio, sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta sabato notte a Miami Beach, in Florida. A sparare, secondo quanto riferito dalla polizia, è stato un ebreo residente a Miami, il 27enne Mordechai Brafman: arrestato, ha spiegato agli agenti di aver "visto due palestinesi e di avergli sparato" 17 colpi di fucile. L'equivoco, peraltro, non è finito con la sparatoria. Secondo quanto riferito dal Miami Herald, infatti, uno dei due feriti, dopo l'aggressione, ha postato sui social il messaggio "morte agli arabi", credendo che ad aprire il fuoco fosse stato un filo-palestinese: "Io e mio padre - ha scritto Ari Rabey - siamo stati vittime di un tentato omicidio a sfondo antisemita".