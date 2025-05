L'israeliana Mia Schem, dopo la prigionia di Hamas, vive un nuovo dramma: "Violentata in casa da un personal trainer"

Durante il Nova Music Festival, evento musicale che celebrava la vita e la pace nel deserto del Negev, Mia è stata rapita da Hamas e portata nella Striscia di Gaza, dove è rimasta prigioniera per 55 giorni. Il suo volto è diventato virale dopo la pubblicazione di un video propagandistico da parte di Hamas che la mostrava ferita, mentre riceveva cure rudimentali. Dopo la liberazione, Mia è stata accolta come un simbolo di speranza e resilienza. Ha scelto di non rimanere in silenzio, partecipando ad eventi pubblici e rilasciando interviste per mantenere alta l’attenzione sui prigionieri ancora detenuti. Oggi, nonostante il nuovo trauma subito, Mia continua a esporsi pubblicamente per denunciare la vulnerabilità delle vittime e l'urgenza di protezione e giustizia.