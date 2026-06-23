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Messico, sequestrati 24.400 litri di metanfetamina: è il secondo maggiore della storia

Arrestato un sospetto, il blitz nello Stato di Sinaloa

23 Giu 2026 - 11:21
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Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida a Los Mochis, città di circa 300mila abitanti nello Stato di Sinaloa, in quella che il ministero della Difesa, la Sedena, ha definito la seconda più grande operazione della storia del Paese. Lo riferisce il quotidiano Reforma. precisando che nel corso dell'operazione, condotta il 19 e 20 giugno da esercito, Guardia nazionale e Procura generale, è stato arrestato Jorge "N", indicato come membro del Cartello di Sinaloa, conosciuto come "Cartello del Pacifico".

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Il blitz e il sequestro

 Il blitz è stato eseguito dopo un'operazione di intelligence militare condotta dalla Segreteria della Difesa Nazionale. Secondo la Sedena, nell'immobile perquisito sono stati trovati anche 98.640 litri e 59.425 chilogrammi di sostanze chimiche utilizzate per la produzione di droghe sintetiche, oltre a due veicoli, caricatori e munizioni di vario calibro.

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Questo sequestro, per la sua entità, è considerato il più grande del suo genere durante l'attuale amministrazione e il secondo più grande della storia del Paese. Le autorità stimano che il sequestro abbia, inoltre, inflitto alla criminalità organizzata un danno economico superiore ai 9 miliardi di pesos, pari a circa mezzo miliardo di euro.

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