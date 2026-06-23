Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida a Los Mochis, città di circa 300mila abitanti nello Stato di Sinaloa, in quella che il ministero della Difesa, la Sedena, ha definito la seconda più grande operazione della storia del Paese. Lo riferisce il quotidiano Reforma. precisando che nel corso dell'operazione, condotta il 19 e 20 giugno da esercito, Guardia nazionale e Procura generale, è stato arrestato Jorge "N", indicato come membro del Cartello di Sinaloa, conosciuto come "Cartello del Pacifico".