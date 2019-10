Messico, rilasciato il figlio di El Chapo dopo la rivolta dei narcos | La polizia: "unico modo per evitare violenze"

Anche se suo padre, il signore della droga a capo del cartello di Sinaloa noto come " El Chapo ", sta scontando l'ergastolo negli Stati Uniti, in Messico il potere della famiglia Guzmán sembra non essere diminuito. Le forze di polizia messicana sono state costrette a scarcerare Ovidio Guzmán López , figlio del boss del narcotraffico Joaquín, dopo averlo sorpreso durante un controllo ordinario nella città di Culiacán. La notizia del suo arresto aveva provocato rivolte e scontri con le forze armate da parte degli uomini legati al cartello della droga.

"L'obiettivo è recuperare la calma in città" - Secondo le dichiarazioni del ministro della Sicurezza messicano Alfonso Durazo, una pattuglia della polizia militarizzata della Guardia Nazionale è stata sottoposta a pesanti colpi di arma da fuoco. I combattimenti sono infuriati per diverse ore, con barricate e veicoli dati alle fiamme. Le autorità hanno fatto sapere che "il rilascio del signor Guzmán López è stato necessario per evitare ulteriori violenze, nell'ottica di recuperare e mantenere la calma in città". Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha convocato il suo comitato di sicurezza che nelle prossime ore dovrebbe rilasciare una nota ufficiale a commento della vicenda.



L'arresto - Durante un'attività di pattuglia, trenta agenti della Guardia Nazionale sono stati bersagliati da diversi colpi di arma da fuoco provenienti da un'abitazione. Dopo aver respinto l'attacco, i militari sono entrati nell'edificio e hanno scoperto Ovidio Guzmán, accusato come il padre di spaccio di cocaina, metanfetamine e marijuana. A seguito della decisione di trattenere l'uomo, si sono scatenati i primi disordini: "Diversi gruppi di persone hanno circondato la casa con una forza maggiore di quella della pattuglia - ha dichiarato il ministro Durazo - mentre altri criminali si sono riversati per le strade della città, scatenando in poco tempo una situazione di panico".