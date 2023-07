Messico, il marinaio sopravvissuto per due mesi nell'Oceano Pacifico con il suo cane regala l'animale

Lascerà il suo cane Bella in Messico Tim Shaddock , il marinaio 51enne australiano sopravvissuto per due mesi nell'Oceano Pacifico proprio con il quattrozampe.

La storia - Shaddock e il suo cane Bella sono sopravvissuti per due mesi nell'Oceano Pacifico mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata danneggiata da una tempesta. La barca aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese in aprile. Il 51enne e il suo fedele amico sono stati portati in salvo dal peschereccio messicano Maria Delia dopo essere stati avvistati da un elicottero. Il medico a bordo della tonnara che ha recuperato il naufrago e il suo cane ha dichiarato all'emittente australiana 9News che l'uomo "sta bene". "Ho attraversato una prova molto difficile", ha detto Shaddock in un video, "ho bisogno di riposo e di buon cibo perché sono stato a lungo da solo in mare. Per il resto sono in ottima salute". La storia, che ricorda quella del film "Cast Away", ha fatto il giro del mondo.

L'uomo tornerà presto in Australia, riporta il Daily Mail, ma senza Bella. Dopo essere stato salvato ed essere sbarcato nella città messicana di Manzanillo, in Messico, ha infatti deciso di donare il suo cane. Cane che aveva incontrato proprio nel Paese poco prima del disastroso viaggio. "Bella mi ha trovato nel bel mezzo del Messico - ha raccontato l'uomo -. Ho provato a trovarle casa tre volte, ma lei ha continuato a seguirmi. È molto più coraggiosa di me, questo è certo".