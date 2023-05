Messico, "mi hanno usato per abbandonare un'anziana in una casa di riposo": lo sfogo in lacrime di un autista Uber

L'autista ha raccontato che, giunto a casa della signora, ha trovato quest'ultima seduta sulle scale circondata da grandi sacchi neri. La famiglia ha spiegato che la passeggera era proprio lei e che andava accompagnata in una struttura assistenziale.

Il racconto su TikTok

"Si era svegliata presto quella mattina e aveva cominciato a preparare la colazione per i nipoti e il pranzo per il genero, come tutti i giorni", ha detto Cristian Michell nei video. "A quel punto il marito di sua figlia è entrato in cucina e l'ha trovata con i pantaloni bagnati, così ha cominciato a insultarla. Poi ha cominciato a fare alcune telefonate e infine le ha detto che sarebbe andata in un posto in cui sarebbe stata bene".