Messico, almeno 26 morti negli scontri dopo la morte del boss della droga "El Mencho"

Non si placano le violenze in Messico esplose dopo l'uccisione del boss della droga "El Mencho". Come riportato dalle autorità, infatti, sarebbero almeno 26 i decessi confermati. Tra le vittime civili figurano una donna al terzo mese di gravidanza e 17 agenti delle forze dell'ordine: quindici membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura e una guardia carceraria. Sul fronte criminale, dicono le autorità, si registrano otto decessi. Le forze dell'ordine hanno inoltre arrestato 27 persone: undici per gli episodi di violenza e 14 per i saccheggi ai danni di attività commerciali e istituti di credito. Gli scontri si stanno concentrando soprattutto nelle zone occidentali del Paese. Veicoli incendiati hanno bloccato strade a Jalisco e in altri Stati, con il governo messicano che ha segnalato la presenza di numerosi blocchi autostradali dei narcos per cercare di ostacolare le operazioni militari. Intanto, si innalzano colonne di fumo da Puero Vallarta e si registrano scene di caos anche all'aeroporto internazionale di Guadalajara dove diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli.