Merz incontra Trump e difende la Spagna sui dazi

"Ho detto chiaramente a Trump, nel nostro incontro personale, che la Spagna è membro dell'Ue e che noi faremo una trattativa sui dazi con gli Usa, o tutti insieme o per nulla. Non c'è alcuna strada per trattare particolarmente male la Spagna. Si arriverà tutti insieme a un risultato, e questo varrà anche per la Spagna". Merz ha ribadito che l’Unione europea si muoverà come un unico blocco. Nessuna apertura, dunque, a negoziati bilaterali o corsie preferenziali.