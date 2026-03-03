Merz incontra Trump e difende la Spagna sui dazi
Il cancelliere ribadisce: nessuna trattativa separata con Madrid, l’Europa negozierà compatta con gli Stati Uniti
Friedrich Merz torna sul faccia a faccia con Donald Trump a Washington e chiarisce la posizione tedesca sui dazi. Il tema è stato al centro del colloquio nello studio ovale, in un clima segnato dalle critiche del presidente americano alla Spagna.
Linea comune
"Ho detto chiaramente a Trump, nel nostro incontro personale, che la Spagna è membro dell'Ue e che noi faremo una trattativa sui dazi con gli Usa, o tutti insieme o per nulla. Non c'è alcuna strada per trattare particolarmente male la Spagna. Si arriverà tutti insieme a un risultato, e questo varrà anche per la Spagna". Merz ha ribadito che l’Unione europea si muoverà come un unico blocco. Nessuna apertura, dunque, a negoziati bilaterali o corsie preferenziali.
Nessuna polemica
Il cancelliere ha spiegato di non aver voluto alimentare tensioni pubbliche durante l’incontro con Trump. "Non volevo approfondire e forse addirittura inasprire la discussione in pubblico", ha aggiunto. Un messaggio che punta a rassicurare Madrid e, al tempo stesso, a rafforzare la posizione europea nei confronti dell'alleato statunitense.