Merkel: "E' un imperativo umanitario salvare i migranti in mare"

Il salvataggio in mare dei migranti è "un imperativo umanitario": a ribadirlo è il cancelliere tedesco, Angela Merkel , che torna così nuovamente sul tema delle migrazioni. E spiega che "non si può continuare con soluzioni ad hoc per ciascuna imbarcazione di profughi", ma in ogni caso "il salvataggio non è solo un dovere, è un imperativo umanitario".

La Merkel, durante la conferenza stampa estiva, a chi le chiede un commento sui presunti finanziamenti che la Lega avrebbe cercato in Russia risponde: "Un chiarimento tocca all'Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda".



Il metodo della Russia, sostiene la Merkel, "solleva questioni. Il fatto che i partiti populisti in Europa ricevano il sostegno della Russia è motivo di preoccupazione". In ogni caso, le relazioni con la Russia sono "positive e ci impegniamo per mantenerle tali, ma la realtà non sempre è come uno si augura che sia...". A chi chiede se la Russia possa già avere avuto un'influenza sulla politica italiana, il cancelliere tedesco dice: "Su questo non posso dire nulla".