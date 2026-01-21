Mercosur, l'Eurocamera congela la ratifica del trattato: chiesto parere legale alla Corte di giustizia Ue

La Commissione Ue ha anche reso noto che avvierà "un confronto" con i governi nazionali e gli eurodeputati "prima di decidere i prossimi passi" sul Mercosur. Bruxelles difende l'impianto giuridico dell'intesa e i paletti sulla sicurezza sanitaria e ambientale, ribadendo che i testi sono stati negoziati e firmati nel pieno rispetto dei Trattati, e sottolinea di aver lavorato in stretta cooperazione con Parlamento e Paesi membri. La Commissione Ue sottolinea anche che i Parlamenti nazionali potranno esprimersi secondo i rispettivi iter.