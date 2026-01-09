Via i dazi al 91% degli scambi, cosa prevede l'intesa Ue-Mercosur

Automobili e tessili, ma anche cioccolato, vino, whisky e altri alcolici. Dopo oltre un quarto di secolo, l'Ue si prepara alla firma definitiva dell'accordo commerciale con il Mercosur che comprende Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile per un mercato di oltre 700 milioni di persone. La maggioranza qualificata dei Paesi Ue ha sostenuto la ratifica dell'intesa di libero scambio, concepita per la prima volta a giugno 1999: cinque governi hanno votato contro l'intesa (Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda) mentre il Belgio si è astenuto.