Mercosur, Von der Leyen: "Accordo storico, noi affidabili" | Le principali novità

"La perseveranza e l'impegno dell'Europa nel realizzare le nostre priorità e mantenere i nostri impegni sono evidenti. In un momento in cui il commercio e le dipendenze vengono strumentalizzati e la natura pericolosa e transazionale della realtà in cui viviamo diventa sempre più evidente, questo storico accordo commerciale è un'ulteriore prova che l'Europa traccia la propria rotta e si conferma un partner affidabile". Lo dichiara Ursula von der Leyen alla luce dell'ok dei 27 all'intesa Ue-Mercosur. "Non vedo l'ora di recarmi in Paraguay per poter iniziare insieme questa nuova era", aggiunge la presidente della Commissione.