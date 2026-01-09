Mercosur, Von der Leyen: "Accordo storico, noi affidabili" | Le principali novità

La numero uno della Commissione Ue: "Non vedo l'ora di recarmi in Paraguay per iniziare questa nuova era"
"La perseveranza e l'impegno dell'Europa nel realizzare le nostre priorità e mantenere i nostri impegni sono evidenti. In un momento in cui il commercio e le dipendenze vengono strumentalizzati e la natura pericolosa e transazionale della realtà in cui viviamo diventa sempre più evidente, questo storico accordo commerciale è un'ulteriore prova che l'Europa traccia la propria rotta e si conferma un partner affidabile". Lo dichiara Ursula von der Leyen alla luce dell'ok dei 27 all'intesa Ue-Mercosur. "Non vedo l'ora di recarmi in Paraguay per poter iniziare insieme questa nuova era", aggiunge la presidente della Commissione.
L'intesa prevede l'azzeramento o la forte riduzione dei dazi sui prodotti e servizi che rappresentano oltre il 90% dell'export Ue, compresi settori nei quali si concentrano forti interessi commerciali offensivi italiani, quali automotive, macchinari industriali, prodotti chimici e farmaceutici.
Eliminazione degli elevati dazi del Mercosur, che consentirà agli esportatori dell'Ue di risparmiare oltre 4 miliardi di euro di dazi doganali all'anno. Procedure doganali agevolate per le esportazioni europee; accesso preferenziale esclusivo ad alcune materie prime critiche e a determinati prodotti verdi.
Divieto di imitazione di oltre 340 prodotti alimentari tradizionali dell'Ue riconosciuti come indicazioni geografiche, di cui 57 italiane. Si tratta del maggior numero di indicazioni geografiche mai protetto in un accordo dell'Ue; rispetto degli standard europei per i prodotti dei Paesi Mercosur importati nella Ue. L'accordo prevede la tutela di 57 Indicazioni Geografiche italiane: Aceto Balsamico di Modena Aceto Balsamico tradizionale di Modena Aprutino Pescarese Asiago Bresaola della Valtellina Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani Culatello di Zibello Fontina Gorgonzola Grana Padano Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel Mortadella Bologna Mozzarella di Bufala Campana Pancetta Piacentina Parmigiano Reggiano Pasta di Gragnano Pecorino Romano Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino Prosciutto di Parma Prosciutto di San Daniele Prosciutto Toscano Provolone Valpadana Salamini italiani alla cacciatora Taleggio Toscano Zampone Modena Asti Barbaresco Barbera d'Alba Barbera d'Asti Bardolino / Bardolino Superiore Barolo Brachetto d'Acqui / Acqui Brunello di Montalcino Campania Chianti Chianti Classico Conegliano - Prosecco Valdobbiadene - Prosecco Dolcetto d'Alba Emilia / dell'Emilia Fiano di Avellino Franciacorta Greco di Tufo Lambrusco di Sorbara Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Marca Trevigiana Marsala Montepulciano d'Abruzo Prosecco Sicilia Soave Toscana / Toscano Valpolicella Veneto Vernaccia di San Gimignano Vino Nobile di Montepulciano Grappa.