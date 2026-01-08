Macron: "La Francia voterà contro l'accordo sul Mercosur"

Ago della bilancia sarà l'Italia, più incline a sciogliere le ultime riserve dopo aver accolto le nuove concessioni dell'esecutivo comunitario: dalla riduzione dei dazi sui fertilizzanti importati all'esenzione degli stessi dal meccanismo di tassazione sul carbonio. Misure coerenti con la linea indicata dalla premier Giorgia Meloni, che aveva subordinato il placet a garanzie solide per gli agricoltori. Per il via libera manca ancora "l'ultimo miglio", ha osservato il ministro Francesco Lollobrigida, riferendo che i diplomatici sono al lavoro per verificare che le garanzie "siano supportate da elementi tecnici e politici".