Francia, continuano proteste agricoltori: bloccate strade e autostrade

20 Dic 2025 - 21:30
Proseguono in Francia le proteste degli agricoltori contro l'accordo tra l'Unione europea e il Mercosur. Le mobilitazioni vanno avanti nonostante l'incontro tenuto tra il governo e i sindacati agricoli. Al termine del confronto, il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato l'istituzione di un fondo di sostegno da 11 milioni di euro destinato al settore. È stato inoltre programmato un nuovo incontro intorno all'8 gennaio. Nel frattempo, le azioni di protesta si sono estese su tutto il territorio nazionale, con blocchi che hanno interessato strade e autostrade. Nel pomeriggio di sabato sono state segnalate almeno 59 iniziative, che hanno coinvolto complessivamente 1.675 agricoltori, secondo quanto riferito dall'emittente Bfmtv. Nella giornata precedente, le interruzioni della viabilità erano state circa 80, concentrate soprattutto nel sud-ovest del Paese.

francia
ue