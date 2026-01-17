L'Ue firma l'accordo con il Mercosur

L'Unione europea e i Paesi del Mercosur hanno siglato un accordo commerciale che riguarda circa 700 milioni di consumatori. L'intesa, frutto di 26 anni di negoziati, è stata appena firmata alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente di turno dell'alleanza Mercosur, il padrone di casa, il leader paraguayano Santiago Peña, in un luogo dall'alto valore simbolico:l'anfiteatro del Banco Central de Paraguay, dove nel 1991 si firmò il 'Trattato di Asunción" che fece nascere il Mercosur da parte dei capi di Stato di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.