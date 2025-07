La rivista "Time" dedica la copertina a Giorgia Meloni: "Dove sta guidando l'Europa"

Al "Time" Meloni ha inoltre sottolineato come i suoi critici abbiano invocato il suo background di estrema destra come arma contro qualsiasi politica lei adotti. "Mi hanno accusato di ogni cosa possibile, dalla guerra in Ucraina alle persone che muoiono nel Mediterraneo. Semplicemente perché non hanno argomenti. Non sono razzista, non sono omofoba. Non sono tutto quello che hanno detto". Alla domanda su quale tipo di nazionalismo sostenga, la leader di Fratelli d'Italia ha risposto che il suo è "principalmente un modo per difenderci da una globalizzazione che non ha funzionato".