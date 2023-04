Meloni in Etiopia: "A ottobre presentiamo il piano Mattei per l'Africa"

Al termine dell'incontro ad Addis Abeba con il presidente dell'Unione Africana Moussa Faki Mahamat, il premier ha quindi affermato: "Stiamo lavorando a una serie di iniziative: ad esempio il Summit intergovernativo Italia-Africa , che si svolge ogni due anni. Il prossimo ci sarà in autunno e potrebbe essere l'occasione giusta per presentare definitivamente il nostro Piano Mattei . Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori" senza interlocuzioni coi diretti interessati.

Per piano Mattei importante confronto con Paesi africani Tra le iniziative per l'Africa il premier ha ricordato anche lo "Stocktaking Moment, l'evento della Fao che stiamo organizzando a Roma per il 24-26 luglio per il quale abbiamo invitato l'Unione africana, e penso ci sarà il primo ministro etiope". Il summit intergovernativo Italia-Africa di ottobre, ha proseguito, sarà invece l'occasione di presentare il piano Mattei per il quale è "importante" il confronto con i Paesi africani, "perché non puoi pretendere di sapere quali siano le opzioni migliori: noi possiamo offrire le nostre idee, i nostri punti di vista, poi è importante coinvolgerli ed è quello che stiamo facendo. Quella di ottobre è l'occasione a cui arrivare a una definizione complessiva del piano in cui siano coinvolte queste nazioni".

"Corno d'Africa cruciale, l'Italia è protagonista" "C'è, sicuramente, un protagonismo italiano in Africa e nel Corno d'Africa che per noi è cruciale e sensibile", ha detto ancora il presidente del Consiglio. "Qui sono molte le materie sulle quali discutere e quella migratoria è una conseguenza - ha aggiunto - ma qui sono presenti le nostre aziende con investimenti e infrastrutture, che sono anche infrastrutture riferibili a quello che io chiamo il Piano Mattei per l'Africa, aziende italiane che stanno costruendo le linee principali".

Faro su aiuti umanitari e migranti La visita nel Corno d'Africa era in preparazione da febbraio, quando la stessa premier aveva annunciato al primo ministro etiope Abiy Ahmed, a Palazzo Chigi, l'intenzione di organizzare una missione, e si inquadra in quel piano Mattei di sostegno allo sviluppo "non predatorio" ai Paesi africani, al centro della politica estera del governo. Tra i temi che verranno toccati ci sono il sostegno al processo di pace e gli aiuti umanitari, ma anche la cooperazione per lo sviluppo dell'industria e delle infrastrutture e la gestione dei migranti.