Meghan e Kate offese dal popolo Internet, la Corona contro il troll

Dopo gli insulti in rete a Meghan e Kate, la famiglia reale britannica corre ai ripari. La richiesta ai sudditi utenti è chiara: cortesia, gentilezza e rispetto sono le linee guida per interagire sui social con le duchesse, recentemente attaccate con insulti e offese. Perhcé i troll non guardano in faccia a nessuno, anzi. Kensington Palace ha pubblicato le regole della educazione civica web: proibiti "post osceni, offensivi, minacciosi, abusivi, odiosi e discriminitori". Meghan, duchessa di Sussex e Catherine, duchessa di Cambridge, sono spesso prese di mira dai cattivi commentatori sui social media. La casa reale ha chiesto ora aiuto alle varie piattaforme per proteggere le sue nobili rappresentanti.