Medvedev: "L'arsenale nucleare è la garanzia per preservare la Russia"

L'arsenale nucleare strategico è "la migliore garanzia per preservare la potenza della Russia".

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, accusando l'Occidente di voler "approfittare del conflitto militare in Ucraina" per "un nuovo ciclo di disintegrazione" delle istituzioni russe dopo il crollo dell'Urss. "È chiaro che tutti questi sono sogni sporchi", ha scritto Medvedev di chi pensa "a come farci a pezzetti. Ma tali tentativi sono davvero estremamente pericolosi".