Mediterraneo, il trucco della "nave madre": ecco come funziona la tratta dei migranti vicino a Lampedusa

Durante le operazioni di trasferimento, 60 miglia a sud di Lampedusa, i profughi si accalcano in maniera caotica, alcuni scendono attraverso i boccaporti sotto coperta: con ogni probabilità sono quelli hanno pagato meno per la traversata e sarebbero i primi a morire se qualcosa dovesse andare storto. Poi l'equipaggio del peschereccio si allontana per far ritorno verso il porto libico da cui è partito.



Ricevuta la segnalazione, la guardia di finanza si lancia all'inseguimento del peschereccio, lo raggiunge e lo sequestra. Vengono arrestati i sette uomini dell'equipaggio: sei egiziani e un tunisino. Sul barchino rimorchiato al limite delle acque territoriali italiane si trovavano 75 uomini, tre donne e tre minori.