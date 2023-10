Medioriente, timori per un possibile intervento dell'Iran | Wall Street Journal: "I pasdaran spostano combattenti verso il confine con Israele"

Mentre le truppe di Israele attendono l'ordine per avviare l'invasione di Gaza crescono i timori per un possibile intervento iraniano.

A ventilare quest'ultimo scenario è il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. "Non possiamo escludere che l'Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci ad ogni possibile evenienza", avverte. Secondo il Wall Street Journal, tra l'altro, i pasdaran iraniani avrebbero gia' spostato alcuni uomini in Siria, in avvicinamento verso il confine israeliano. Ma il movimento delle milizie della Guardia rivoluzionaria di Teheran, secondo il quotidiano statunitense, al momento sarebbe a scopo difensivo.