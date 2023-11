Media: il sindaco di New York Eric Adams accusato di molestie sessuali | La donna chiede almeno cinque milioni di dollari

Il sindaco di New York, Eric Adams, è accusato di aver molestato sessualmente una ex collega nel 1993.

Lo riporta The Messenger citando alcune fonti. La denuncia è stata presentata prima della scadenza dell'Adult Survivor Act. Per Adams l'accusa è un nuovo colpo dopo le polemiche per le indagine dell'Fbi su una presunta corruzione sulla sua campagna elettorale.