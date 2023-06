Accuse di molestie, candidato Tory lascia corsa a sindaco Londra

Uno dei candidati Tory alla corsa per sindaco di Londra, Daniel Korski, ha annunciato il suo ritiro dopo essere stato accusato di molestie.

A chiamare in causa il 46enne, considerato sino a oggi il pretendente di punta nella sfida contro il primo cittadino laburista in carica, Sadiq Khan, in calendario l'anno prossimo, è Daisy Goodwin, scrittrice e produttrice tv, che afferma di essere stata molestata nel 2013 durante un ricevimento a Downing Street, quando Korski ricopriva l'incarico di consigliere politico dell'allora premier David Cameron.