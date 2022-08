Media Gb: la regina Elisabetta nominerà il nuovo premier dalla Scozia, preoccupazione per la sua salute

Secondo il quotidiano Sun, sarebbero stati i medici a sconsigliare a Elisabetta d'intraprendere il lungo viaggio verso Londra. L'indiscrezione ha fatto aumentare in queste ore i timori per le condizioni di salute di Elisabetta.

Cambio di programma -

La regina dovrà nominare un nuovo primo ministro in seguito alle elezioni che si terranno all'inizio di settembre. Di solito, la cerimonia si tiene a Buckingham Palace o al Castello di Windsor, cosa che Elisabetta si aspettava di fare al termine delle sue vacanze estive iniziate a fine luglio.

Le visite "insolite" di Carlo -

Ma dalla fine dello scorso anno, la 96enne ha iniziato a soffrire di problemi di mobilità che le hanno impedito di portare a termine molti dei suoi impegni ufficiali e ora sarebbero in preparazione piani di emergenza per trovare soluzioni alternative. Ad aumentare le preoccupazioni sulle condizioni di salute, sono anche le visite definite "insolite" del principe Carlo alla madre, divenute sempre più regolari. Il 73enne futuro erede al trono proprio in questi giorni sarebbe apparso più volte a Balmoral.

Le ultime uscite pubbliche -

Elisabetta ha già rinunciato ad alcune cerimonie ufficiali, come quella dell'apertura del Parlamento, evento al quale partecipò il figlio Carlo. In una delle sue ultime uscite in pubblico a fine giugno, quando aveva ricevuto a Windsor la governatrice dello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, la si era vista sorridente, e senza il bastone da passeggio che invece l'aveva accompagnata all'inizio e alla fine delle celebrazioni del Giubileo di Platino. Da allora nessuna apparizione pubblica, neanche per la tradizionale festa di benvenuto del pubblico per il suo arrivo a Balmoral che si era tenuta a porte chiuse.