Mattarella ad Abu Mazen: "Italia e Palestina legate da una profonda amicizia"

Mattarella ha poi evidenziato l'importanza del confronto diretto in un momento delicato per l'area mediorientale. "In questo momento è particolarmente importante poter dialogare con lei, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia e che in questo periodo si è ulteriormente consolidata con una vicinanza particolare", ha affermato durante il colloquio. L'incontro al Quirinale conferma la continuità dei rapporti istituzionali e diplomatici tra Roma e Ramallah, fondati sulla cooperazione, sul dialogo e sul sostegno reciproco nei principali dossier regionali e internazionali.