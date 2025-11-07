Mattarella ad Abu Mazen: "Italia e Palestina legate da una profonda amicizia"

Il capo dello Stato ha accolto il presidente palestinese al Quirinale, ribadendo il valore del dialogo e il ruolo centrale dell’Autorità nazionale palestinese nei rapporti internazionali
© Ansa
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Palestina, Abu Mazen, ribadendo la solidità del legame che unisce i due Paesi. "Per la Repubblica italiana è un grande piacere averla qui a Roma, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia", ha dichiarato il capo dello Stato accogliendo il leader palestinese. Nel corso dell'incontro, Mattarella ha sottolineato il ruolo chiave di Ramallah nel dialogo internazionale. "L'Autorità nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l'Italia e per la comunità internazionale", ha aggiunto.
Mattarella ha poi evidenziato l'importanza del confronto diretto in un momento delicato per l'area mediorientale. "In questo momento è particolarmente importante poter dialogare con lei, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia e che in questo periodo si è ulteriormente consolidata con una vicinanza particolare", ha affermato durante il colloquio. L'incontro al Quirinale conferma la continuità dei rapporti istituzionali e diplomatici tra Roma e Ramallah, fondati sulla cooperazione, sul dialogo e sul sostegno reciproco nei principali dossier regionali e internazionali.