Mondo
squadre di soccorso al lavoro

Marocco, due edifici collassano a Fes: 19 vittime e numerosi feriti

L'agenzia marocchina segnala che diverse persone hanno riportato traumi di differente entità e gli interventi sono ancora in corso

10 Dic 2025 - 11:07
© Twitter

© Twitter

Due edifici di quattro piani sono crollati nella città marocchina di Fes, provocando la morte di almeno 19 persone, come riferisce l'agenzia di stampa nazionale Map. La stessa fonte aggiunge che "altre sedici persone sono rimaste ferite, con vari livelli di gravità", precisando, inoltre, che le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni nell'area colpita.

L'incidente è avvenuto nel quartiere di Al Moustakbal, situato nella zona di Al Massira. I due edifici erano abitati da otto famiglie. Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. "Le autorità locali e di sicurezza e la Protezione Civile si sono recate sul posto per condurre operazioni di ricerca e soccorso e sono state adottate tutte le misure preventive necessarie, tra cui la messa in sicurezza dell'area dei due edifici crollati e l'evacuazione dei residenti delle case vicine" ha sottolineato Map.

Marocco, più di 140 operai intossicati da gas non identificato

Dal Marocco alla spagnola Ceuta, 54 minori attraversano il mare a nuoto

I feriti sono stati trasportati al Centro Ospedaliero Universitario di Fes. A maggio, nove persone sono morte nel crollo di un edificio residenziale nella stessa città. L'edificio "era nell'elenco degli edifici a rischio di crollo ed era stato emesso un ordine di evacuazione per i suoi occupanti" ha detto una fonte delle autorità locali all'Afp.

I precedenti

 Nel febbraio 2024, cinque persone morirono nel crollo di una casa nella città vecchia di Fez. Nel 2016, nel giro di una settimana, due bambini morirono nel crollo di una casa a Marrakech (ovest), mentre a Casablanca (nord-ovest), il crollo di un edificio di quattro piani uccise quattro persone e ne ferì 24.

