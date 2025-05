Marocco, più di 140 operai intossicati da gas non identificato

In Marocco più di 140 operai sono rimasti intossicati e 4 di loro sono finiti in rianimazione in un grave incidente accaduto in un'azienda della zona industriale di Kenitra, tra Marrakech e Casablanca. Gli operai di uno stabilimento di cavi elettrici hanno rischiato l'asfissia per avvelenamento, dopo aver inalato un gas tossico la cui origine non è ancora stata identificata. Secondo fonti locali, l'incidente è avvenuto all'interno della fabbrica. I servizi di emergenza sono stati rapidamente mobilitati per soccorrere le vittime, tutte trasferite negli ospedali di zona con sintomi da leggeri a gravi. Quattro di loro, intossicati gravi, sono stati ricoverati in terapia intensiva. Gli altri lavoratori hanno ricevuto le cure necessarie al pronto soccorso. È stata aperta un'indagine per accertare le circostanze dell'incidente e valutare eventuali negligenze in materia di sicurezza sul lavoro.