Marocco, due ragazzi in prigione per aver copiato all'esame di stato

Pene rigide per chi copia agli esami statali, non solo il sequestro del telefono ma anche multa e condanna. Questo è quanto accaduto in Marocco, dove due studenti sono stati sorpresi mentre cercavano sul web, con il telefono, le risposte esatte alle domande del test nazionale per accedere all'Università. Nel Paese infatti, dal 2016 è in vigore una legge che prevede pene severe per situazioni come questa.