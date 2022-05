Mariupol, marito e moglie muoiono nell'Azovstal: lasciano orfano il loro bimbo nato nell'acciaieria

"Sono morti due eroi"

- Questa "famiglia di difensori", come li ha definiti Palamar, si è unita al reggimento Azov quasi dall'inizio della sua nascita. Vitaly è morto il 15 aprile durante un combattimento. Alla, invece, è rimasta uccisa l'8 maggio in un bombardamento aereo dell'esercito russo. "Si sono sposati ad Azov. La loro famiglia è nata qui e anche loro sono cresciuti qui. Anche il loro figlio è nato a Mariupol. Allochka prima della guerra lavorava come parrucchiera, lui era un funzionario delle Finanze, si preoccupava sempre più per gli altri che per se stesso. Cantava molto bene - ha raccontato il vice comandate del reggimento Azov - Sono morti due eroi, non c'era niente che potessi fare. Io e tutto il comando stiamo combattendo 24 ore su 24. Questa storia parla di una sola famiglia. Ma qui dentro ne sono nate tante altre, qui sono nate tante famiglie. Ricordiamoci che queste persone giovani e belle ora muoiono per difendere la nostra terra".