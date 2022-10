Mario Draghi: in Ucraina guerra ibrida, più protezione Ue per infrastrutture

Per Mario Draghi in Ucraina è ormai in corso una "guerra ibrida", come dimostrano i recenti sabotaggi ai gasdotti Nord Stream I e II.

Proprio per questo, spiega il premier nella relazione inviata al Parlamento in vista del Consiglio Europeo, la stessa Ue "ha in programma di intensificare la cooperazione tra Stati Membri nella protezione delle infrastrutture critiche".