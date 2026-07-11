Alla fine è arrivato il passo indietro. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato che Little Italy tornerà a comparire nella mappa delle comunità immigrate della città dopo le polemiche esplose nelle ultime ore per la sua esclusione. Il primo cittadino ha spiegato che la cartina era stata realizzata nel 2023 dalla precedente amministrazione e successivamente ereditata dall'attuale governo cittadino. "Non è una lista completa delle oltre 200 comunità che chiamano New York casa" ha chiarito Mamdani, assicurando che il progetto sarà aggiornato e che tra le modifiche previste ci sarà anche il reinserimento dello storico quartiere italiano.