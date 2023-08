Maltempo a Pechino, almeno 11 morti e 27 dispersi | Xi: "Ogni sforzo per salvare tutti"

Fotogallery - Kiev, via lo stemma sovietico dalla Statua della Madre Patria

Il maltempo che ha colpito Pechino, con forti piogge, ha causato la morte di almeno 11 persone.

Altre 27 risultano disperse. Lo rendono noto i media statali cinesi. La tempesta Doksuri, un ex super tifone, ha colpito la Cina verso nord da venerdì, entrando dalla provincia meridionale del Fujian dopo aver falcidiato le Filippine. Elicotteri militari sono stati dispiegati per consegnare rifornimenti ai passeggeri dei treni bloccati dopo che i temporali hanno messo in ginocchio la capitale.