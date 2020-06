Malesia, 24 ore sull'albero per fare l'esame online

Una didattica online quantomeno avventurosa per la 18enne malese Veveonah Mosibin, che, durante il lockdown da coronavirus, si è dovuta arrampicare sull'albero di un frutteto per avere il segnale Internet e non perdere il semestre con esami e lezioni. Le 24 ore in una tenda in cima a una pianta sono state raccontate in un video postato su Youtube. Insetti e freddo hanno reso la prova più difficile.