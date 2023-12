Il Maine squalifica Trump dalle primarie 2024 per "insurrezione"

Il Maine ha squalificato Donald Trump dalle primarie repubblicane Usa del 2024 sulla base del 14esimo emendamento della Costituzione.

Lo ha deciso il segretario di Stato del Maine, Shenna Bellows, secondo quanto riportato dai media americani. Il Maine diventa così il secondo Stato, dopo il Colorado, a vietare all'ex presidente le primarie per "insurrezione" per via dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.