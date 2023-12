Iran, forze di sicurezza confiscano la targa del premio Sakharov assegnato a Mahsa Amini

Il premio, insieme al cellulare e al passaporto dell'avvocato, sono stati confiscati dalle forze di sicurezza all'aeroporto.

Chi era Mahsa Amini

Mahsa Amini era una 22enne iraniana. È stata arrestata dalla polizia a Teheran il 13 settembre 2022 per aver ignorato le leggi sull'uso del velo ed è morta in ospedale tre giorni dopo a seguito degli abusi fisici subiti durante la detenzione. La sua morte ha scatenato massicce proteste in tutto l'Iran.