Killer Magdeburgo, Berlino: "Indagheremo sulle allerta sottovalutate"

La polizia tedesca infatti l'anno scorso mise a punto una "valutazione del rischio" contro Taleb Jawad Al Abdulmohsen, il killer di Magdeburgo, concludendo però che non era un "pericolo particolare". Lo riporta Die Welt sottolineando come lo psichiatra saudita sembrava inoltre in conflitto permanente con l’amministrazione e la giustizia tedesca. Proprio il giorno prima dell'attentato l'aggressore non si era presentato in tribunale a Berlino, dove era processato per aver provocato una scenata in un commissariato di polizia che non aveva voluto registrare una delle sue denunce. Sono in tanti quindi a chiedere al governo di Olaf Scholz perché siano stati ignorati tutti gli avvertimenti sull'attentatore.