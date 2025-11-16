Logo Tgcom24
Maduro canta "Imagine" durante un evento pubblico a Caracas

Durante l'iniziativa a Caracas il presidente venezuelano ha definito il brano "un inno per tutte le epoche e le generazioni"

16 Nov 2025 - 08:06
© Ansa

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha cantato alcuni passaggi di "Imagine" di John Lennon durante un incontro pubblico a Caracas. Il gesto arriva in una fase segnata da tensioni con gli Stati Uniti, ai quali il governo venezuelano attribuisce l'intenzione di "bombardare e invadere" il Paese sudamericano.

Sul palco, di fronte a numerosi sostenitori presenti all'evento, Maduro ha invitato a "fare tutto per la pace, come ha detto John Lennon" prima di intonare il celebre brano. Durante il momento musicale il pubblico ha agitato le braccia alzate, gesto cui il presidente si è unito facendo anche il segno della pace. A margine dell'esibizione, Maduro ha definito il testo della canzone un riferimento per le giovani generazioni: "Il testo, i giovani dovrebbero cercarlo, è un'ispirazione per tutti i tempi, un inno per tutte le epoche e le generazioni, un dono di John Lennon all'umanità".

