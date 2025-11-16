Maduro canta "Imagine" durante un evento pubblico a Caracas

Sul palco, di fronte a numerosi sostenitori presenti all'evento, Maduro ha invitato a "fare tutto per la pace, come ha detto John Lennon" prima di intonare il celebre brano. Durante il momento musicale il pubblico ha agitato le braccia alzate, gesto cui il presidente si è unito facendo anche il segno della pace. A margine dell'esibizione, Maduro ha definito il testo della canzone un riferimento per le giovani generazioni: "Il testo, i giovani dovrebbero cercarlo, è un'ispirazione per tutti i tempi, un inno per tutte le epoche e le generazioni, un dono di John Lennon all'umanità".