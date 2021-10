Macron: "Il G20 di Draghi un successo, può esserlo anche Cop26"

Ansa

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito il G20 di Roma un successo per i risultati concreti. "Ringrazio il presidente Mattarella per le sue parole sul multilateralismo, il popolo romano per l'accoglienza e soprattutto il premier Mario Draghi per l'organizzazione", ha detto. Sul clima "poteva andare peggio, i segnali andavano in questa direzione. Adesso siamo in grado di fare della Cop26 un altro successo", ha aggiunto Macron.