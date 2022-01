Macron: costruire nuovo ordine sicurezza, negoziarlo con Russia

Ansa

"Nelle prossime settimane, dovremo elaborare tra noi europei, una proposta che costruisca un nuovo ordine di sicurezza e di stabilità, per poi condividerla con i nostri alleati nel quadro della Nato, e quindi proporla per un negoziato con la Russia". Lo afferma il presidente francese Emmanuel Macron. "La sicurezza del Continente richiede un riarmo strategico dell'Europa come potenza di pace ed equilibrio, soprattutto nel dialogo con la Russia", precisa.