Luigi Di Maio: "Gas dalla Russia? Il governo è al lavoro per trovare altre forniture"

"Stiamo lavorando dal primo giorno per mitigare l'impatto della guerra sulle famiglie e le imprese italiane". A "Mattino Cinque News" parla Luigi Di Maio, che, tra le altre cose, sottolinea l'impegno del governo nel cercare forniture di gas oltre a quello russo. A partire dall'Algeria: "Avremo una partnership energetica più forte, da parte loro c'è una grande disponibilità per sostenerci sia a breve che lungo termine".

Inoltre, a proposito della situazione in Ucraina, il ministro degli Esteri sottolinea la reazione decisa e compatta dell'Europa: "A differenza di ciò che pensavano i russi, siamo stati uniti, siamo rimasti uniti e stiamo rispondendo pacificamente contro l'aggressione all'Ucraina, attraverso le sanzioni".

Non c'è, però, almeno per il momento, l'intenzione di combattere sul campo. "Non stiamo entrando in guerra, stiamo rispondendo a una richiesta di aiuto, fornendo supporto economico e militare all'Ucraina", sottolinea Di Maio. "Si tratta di legittima difesa, è un Paese invaso da Putin. Le bombe russe stanno cadendo sulle case dei civili, questi sono crimini di guerra".