Kiev, i civili preparano bombe molotov artigianali

A Kiev ci si prepara a combattere. Lo fanno i giovani di quartiere che in collegamento a "Mattino Cinque News" si mostrano all'opera mentre preparano le molotov. A spiegarlo su Canale 5 è il giornalista Fausto Biloslavo che si trova nella capitale ucraina. "Siamo in attesa delle trattative - spiega Biloslavo - ma qui ci si prepara alla guerra".

Leggi Anche Ucraina, al via i negoziati tra delegazioni russa e ucraina

Leggi Anche Crisi Ucraina, Kiev chiede cessate fuoco immediato e ritiro truppe russe

"Si tratta di un sistema molto artigianale - il giornalista mostra le molotv realizzate dai due giovani, un uomo e una donna, e spiega - le bombe incendiarie possono fare male alle truppe che avanzano. Questi sono due giovani della difesa volontaria di quartiere che si stanno organizzando per resistere. Dietro di noi c'è una strada principale dove sono state poste le barricate", conclude.

Intanto sono iniziati i colloqui alla ricerca di una soluzione negoziale per la guerra in Ucraina. Le delegazioni russa e ucraina si sono incontrate sulle rive del fiume Pripyat, in territorio bielorusso ma vicinissimo al confine con l'Ucraina. A guidare la delegazione russa c'è l'assistente presidenziale russo Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura, molto vicino alle posizioni di Vladimir Putin sull'Ucraina. La delegazione ucraina è guidata dal ministro della Difesa Oleksii Reznikov e dal leader del partito del presidente Zelensky, David Arakhamia.

Nel frattempo la capitale ucraina è circondata dalle truppe russe, anche se "Mosca sta rallentando l'offensiva".