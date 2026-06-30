Luigi Di Maio a Doha incontra Al Thani per l'Unione Europea: quale incarico ricopre oggi l'ex 5 Stelle

Luigi Di Maio è a Doha, dove ha incontrato il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. La visita rientra nelle iniziative dell'Unione Europea per sostenere gli sforzi di mediazione portati avanti dal Qatar tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Per l'ex ministro degli Esteri si tratta di una nuova missione nel ruolo di Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo, incarico che ricopre dal 2023 e che lo ha riportato al centro della scena internazionale dopo l'uscita dalla politica italiana.