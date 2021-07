Lufthansa cancella il saluto "signore e signori": "Vogliamo includere tutti"

Addio alla classica formula "Gentili signore e signori" per salutare i passeggeri a bordo: bisogna stare al passo con i tempi e pensare a un saluto più inclusivo, senza discriminazioni di genere. Così Lufthansa ha pensato di sostituire le vecchie espressioni con formule più neutre , come un semplice “Buongiorno", "Buonasera" o "Benvenuti a bordo", che saranno decise di volta in volta dal capo cabina. " Per noi è importante tenere in considerazione tutti al momento del saluto" , ha confermato un portavoce della compagnia aerea tedesca.

Una scelta in linea con il sempre più acceso dibattito sulla grammatica per il genere "fluido". In Germania si discute da tempo su come adeguare la lingua al rispetto delle minoranze e delle differenze di genere.

Ad esempio, da un paio di anni, si dibatte sull'uso della cosiddetta Gendersternchen, (letteralmente "stella di genere") e cioè l'asterisco che si inserisce fra i generi senza scegliere il maschile o il femminile: una sperimentazione che sta prendendo piede nei social, nei media, nei testi, diventando abitudine sempre più diffusa, anche se non ancora accolta nel sistema di scrittura ufficiale.

La notizia della scelta "gender fluid" di Lufthansa è stata data dalla Bild. Il "veto" varrà anche per le filiali Austrian, Eurowings, Swiss e Brussels Airlines ma è una impostazione che non è stata gradita da tutti. Perplesso Christoph Ploß, membro del Bundestag e presidente della Cdu di Amburgo, che su Twitter accusa la compagnia aerea di incorrere in una incomprensibile un scelta ideologica.