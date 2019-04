Luca Tacchetto e Edith Blais, i giovani scomparsi in Burkina Faso lo scorso dicembre, sarebbero ancora vivi. Lo ha detto Remis Dandjinou, ministro della Comunicazione e dei Rapporti col Parlamento del Paese africano, secondo cui l'architetto padovano e la fidanzata canadese, dopo essere stati rapiti, sarebbero stati portati in Mali. Sul caso continuano a lavorare anche gli agenti italiani, dopo che la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di sequestro di persona. Il ministro Dandjinou ha parlato anche di don Pier Luigi Maccalli, il missionario cremonese sparito in Niger a settembre. "Sono tutti vivi - ha dichiarato - Non resta che lavorare per riportarli a casa".