Londra , un milione di persone in piazza per dire no alla Brexit

Londra in piazza per dire no alla Brexit. A manifestare, chiedendo un secondo referendum sull'uscita del Regno Unito dalla Ue, almeno un milione di persone, secondo i promotori della piattaforma "People's Vote", che hanno parlato di una partecipazione "straordinaria". Nella precedente protesta, svoltasi sempre nella capitale britannica a ottobre, scesero in piazza 700mila persone.